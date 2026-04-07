‘ನಾಲೆ, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹300 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ನಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ₹300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಿಕಪ್ ನಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ₹22 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಿಕಪ್ ನಾಲೆಯನ್ನು ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ, ಟಿ.ಎಂ. ಹೊಸೂರು, ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೆಂಡೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ನಾಲೆ ಮತ್ತು ದಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಅರಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ, ನೇರಲಕೆರೆ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಇತರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ₹60 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ವಿರಿಜಾ ನಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹60 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾಲೆ, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಸೇತುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಳಾಗಾಲ ಸಮೀಪ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ₹56.20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ವೃತ್ತದ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ₹35 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಗಂಜಾಂ ಉದ್ಯಾನ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕರಿಘಟ್ಟದ ಸಿಡಿಎಸ್ ನಾಲೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್.ಎಲ್. ಲಿಂಗರಾಜು, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಗಂಗಾಧರ್, ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಹಾಲಿಂಗು, ಡೈರಿ ಸ್ವಾಮಣ್ಣ, ಅಪ್ಪಾಜಿ, ರಾಜಣ್ಣ, ಶಂಕರಪ್ಪ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಲ್. ದಿನೇಶ್, ಟಿಎಪಿಎಂಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ. ನಂದೀಶ್, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ. ರಾಜಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್. ನಂದೀಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಜನೀಕಾಂತ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್, ಜೋತಿಷಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಗಂಜಾಂನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ನಾಗರಾಜು, ಬಾ