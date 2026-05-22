ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಚಿರತೆ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನ ಸಮೀಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ, ಎಂ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಎಂ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಮೇಕೆ ಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಓಡಾಟದಿಂದ ಜನರು ಭಯ ಭೀತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಸಬ್ಬನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಚಿರತೆ ಮೇಕೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಗಂಡು ಚಿರತೆ ಗುರುವಾರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ದೂರದ ಕಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>