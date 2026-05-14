ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ: 6 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಗುವನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ, ಹಳ್ಳಿಮನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇ 6ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಮಹಮದ್ ಜಾವೇದ್ ಆಲಂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 6 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹಮದ್ ಅಪ್ಸರ್, ರಾಜೀವ್ ನಗರದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅಹಮದ್ಖಾನ್, ಕಾರು ಡೀಲರ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸೈಯದ್ ಮುದಾಸಿರ್, ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿಯ ಯಾಸೀನ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಗರದ ಫರ್ನೀಚರ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಮಹಮದ್ ಅಜರ್ ಬಂಧಿತರು. ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಹಲವು ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಹಮದ್ ಅಪ್ಸರ್ ಎಂಬಾತ ಮಹಮದ್ ಜಾವೇದ್ ಆಲಂನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾವೇದ್ ಆಲಂನನ್ನು ನಗುವನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಪಿ ವಿ.ಜೆ. ಶೋಭಾರಾಣಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಯು.ಡಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಸಿಪಿಐಗಳಾದ ಆನಂದಕುಮಾರ್.ಎಚ್, ಎಚ್.ಆರ್. ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶರತ್ ಎಚ್.ಪಿ ಇತರರ ತಂಡ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>