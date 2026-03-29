‘ನನ್ನ ಓಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ’: ಮನೆ ಮುಂದೆ ಫಲಕ ಹಾಕಿದ ಮಹಿಳೆ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ 'ನನ್ನ ಓಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಫಲಕ ಹಾಕಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 11 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಭಾನುವಾರ (ಮಾ.29) ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ರುದ್ರಮ್ಮ ನಾಗರಾಜು ಅವರಿಗೂ ಕೆಲವರು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಹಣ ಇತರ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸಿ ಓಟು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಟು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಚಾರ. ಓಟು ಮಾರಿಕೊಂಡರೆ ನೈತಿಕತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಇತರರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ರುದ್ರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>