ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ

<p>ಪಾಂಡವಪುರ: ರೈತರು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಂಗೇರಿ ವಿಶ್ವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಶ್ವಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಣಿ ಷುಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ’ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಫಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದರೆ, 70ರಿಂದ 120 ಟನ್ವರೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿರಾಣಿ ಷುಗರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿರಾಣಿ ಷುಗರ್ಸ್ನವರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಜಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಜ್ಞರಾದ ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂ ವಿ.ವಿ.ಯ ಕೆ.ವಿ.ಕೇಶವಯ್ಯ, ಪುಣೆಯ ಬೇಸಾಯ ತಜ್ಞರಾದ ಗೌರವ ಬಿಜ್ವೆ, ಕೃಷಿಕೇಶ್ ರಾಥೋಡ್, ನಿರಾಣಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪ ಪ್ರಬಂಧಕ ಸಂಜಯ್ ಯಲಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಿರಾಣಿ ಷುಗರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-40-470775852</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>