ಮಂಡ್ಯ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಏರಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀರುಪಾಲು

<p><em>ಅಣ್ಣೂರು ಜಗದೀಶ್</em></p>.<p>ಭಾರತೀನಗರ: ಸಮೀಪದ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಸೂಳೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೆರೆ ಏರಿ ಕುಸಿದು ಬಿದಿದ್ದು, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ನೀರು ಪಾಲಾದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂಳೆಕೆರೆಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ಹೂಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕೆರೆ ಏರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ₹ 34 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳಪ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಏರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆಯ ಗೋಡುಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಏರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗಲೇ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಗೋಡುಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿದರೆ ಏರಿ ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏರಿಗೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೋಡು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಏರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಏರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಾದರಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಏರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಡೆದು ಹಾಳಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಬಿದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಳೆಗೆ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧಭಾಗ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದು, ಅಲೆಗಳು ಏರಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಕೊರೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹಾನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೆರೆಯನ್ನು ₹ 34 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸದೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಂತರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಏರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹಾಳಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮರಿದೇಶೀಗೌಡ.</p>.<p>ಮಣ್ಣಿನ ಲೂಟಿ ಆರೋಪ: ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ರೈತರ ದೂರು.</p>.<p>ಈಗ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏರಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯ ಬಲ್ಲೇಗೌಡ.</p>.<p>ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-40-561351850</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>