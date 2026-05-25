ಕಥೆ ಓದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ‘ಸಂಡೇ ಲೈಬ್ರರಿ’

ಮಂಡ್ಯ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕಥೆ ಹಾಗೂ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ನಗರದ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ (ದೇವರಕಾಡು)ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 'ಸಂಡೇ ಲೈಬ್ರರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶನದವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ 'ಸಂಡೇ ಲೈಬ್ರರಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಾಸು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗೋವಿಂದು ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಹನೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಂತರ ಲೇಖಕಿ ಆಶಾ ಹನಿಯಂಬಾಡಿ ಅವರು, ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅವರ ವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅರಾಧ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಡೇ ಲೈಬ್ರರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಡನೆ ಬಂದು ಸಂತಸದಿಂದ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಠ್ಯೇತರ ವಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಬಿ.ಕೆ.ಪುಷ್ಪಾ, ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅನಿತಾ ಮಂಗಲ, ರೂಪಾ ವಿನಯ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಡೇವಿಡ್, ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಧನಂಜಯ್, ನಾರಾಯಣ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>