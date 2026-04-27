‘ವಚನ ಧಾರೆ’ ನಾಳೆ

ಮಂಡ್ಯ: ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಏ.28 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 'ವಚನ ಧಾರೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನಗರದ ಡಿ.ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ (ಯೂನಿಟ್ 1)ದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ–25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಿಕೆ–2ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಕೀಲ ಬಸವಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು.

ನಂಜಮ್ಮ ಮೋಟೇಗೌಡ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ.ಹನುಮಂತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು, ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವರು. ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಅರವಿಂದ ಪ್ರಭು, ನಿಲಯ ಪಾಲಕಿ ಯೋಗಿತಾ ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ಪ್ರತಿಭಾಂಜಲಿ ಗಾಯಕರು ವಚನ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ವಚನ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-40-1019365550