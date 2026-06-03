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ವಿ.ಸಿ.ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ’ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನ

‘ರಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ: ಕುಲಪತಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 10:13 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 10:13 IST
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ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರೈತರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬದ್ಧ
ಕೆ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಕುಲಪತಿ, ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿವಿ
FarmersMandya

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