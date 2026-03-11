ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಂಡ್ಯ: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದ ‘ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌’

ರೈತರು, ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ
ಮೋಹನ್‌ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:37 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:37 IST
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ರೈತರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಇದೆ
ಡಾ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿದ್ದರಾಮು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಮಂಡ್ಯ
‌ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ 
ಯೋಗೇಶ್ ರೈತ ಮಂಡ್ಯ
MandyaVeterinary

MandyaVeterinary

