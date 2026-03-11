ಮಂಡ್ಯ: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದ ‘ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌’

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ನಗರದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಏಳೂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದನ–ಕರು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ, ಹಸುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>‘ಈ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸರೇ, ಗಂಟು ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ, ನೋವುಂಟಾದರೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಮುಖ್ಯ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಯೋಗೇಶ್ಗೌಡ. </p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಮದ್ದೂರು, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಪಾಂಡವಪುರ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ತಾವು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. </p>.<p>ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ₹10, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ₹50, ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ₹500, ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ₹2000 ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಔಷಧಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ದನ, ಹಂದಿ, ಮೇಕೆ, ಸಾಕಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ.ಆರ್.ಸಿದ್ದೇಶ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್) ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಎಂ. ಸಿದ್ದರಾಮು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರೂ, ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರು ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ದೊರೆತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರಾದ ರಾಮೇಗೌಡ, ಶಿವರಾಮು, ರಮೇಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ರೈತರು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಇದೆ </blockquote><span class="attribution">ಡಾ.ಎನ್.ಎಂ.ಸಿದ್ದರಾಮು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯ</span></div>.<div><blockquote>ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ </blockquote><span class="attribution"> ಯೋಗೇಶ್ ರೈತ ಮಂಡ್ಯ</span></div>.<p><strong>ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ</strong></p><p> ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಹಲವು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಶ್ವಾನ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನೂರಾರು ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಹಸು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಳೆ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಳೆ ಕೂಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ದನ ಹಸು ಎಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗಂಟುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವೂ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>