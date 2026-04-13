‘ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’

'ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶುಭದಾಯಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಘುನಂದನ್, ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ಬಾಬು, ಶೈಲೇಂದ್ರ, ಸುಜಾತಾ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ರಾಧಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಶಕುಂತಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260413-40-930111662