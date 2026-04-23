ಯೋಗನರಸಿಂಹ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

<p>ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಜಯ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರತವೇರಿತು.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮರಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಜಯಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮರಥವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಹೊಸಬೀದಿಯಿಂದ ಪೇಟೇಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಭಕ್ತರ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೇರಳ ಮೂಲದ ನಗಾರಿ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದ ಭಕ್ತರು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕ ಹಾಗೂ ಕೊಸಂಬರಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರುಕಿಯಾಬೇಗಂ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್, ಸಾ.ರಾ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಜ್ಯೋತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ವೈನ್ಸ್ ನಟರಾಜ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಸೋಮು, ಪಟೇಲ್ ಆನಂದ್, ಗೇಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಗೇಶ್, ಅನಂತ್, ಸಾ.ರಾ.ರವೀಶ್, ಅಕ್ಷಯ್ಗೌಡ, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ತುಕಾರಾಮ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರು, ಪಾಪಣ್ಣ, ಸೋಮು, ಕಾರ್ ಧನಂಜಯ್, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಮಂಜು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-38-2117805525</p>