ಸೋಮವಾರ, 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ | ರೈತ ಸಂದೇಶ್‌ ಅವರಿಂದ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ: ಬಹುಬೆಳೆಯಿಂದ ಆದಾಯ

ದೊಡ್ಡಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲೇಶ್
Published : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:36 IST
Last Updated : 13 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 4:55 IST
ರೈತರು ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ
ಎಚ್.ಆರ್.ವಿಸ್ಮಯಾ, ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಅಭಿಷೇಕ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ
