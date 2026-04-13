ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ | ರೈತ ಸಂದೇಶ್‌ ಅವರಿಂದ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ: ಬಹುಬೆಳೆಯಿಂದ ಆದಾಯ

ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ: ತೋಟದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ರೈತನೊಬ್ಬ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷ.

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಎಚ್.ಪಿ. ಮಾಯಣ್ಣಗೌಡ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಕೃಷಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು. ತಮಗಿರುವ ಸ್ವಂತ ಹಾಗೂ ವಾರಕ್ಕೆ(ಗುತ್ತಿಗೆ) ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ₹8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಉಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು, ಅಂಟು ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಹೂ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂಟು ಬಿಲ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಬಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಿ, ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯುವ ರೈತ ಸಂದೇಶ್.

ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಯುವಕರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಿಲುಬು ಕಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಸಲಹೆ.

'ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಕೃಷಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯುವ ರೈತ ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಪ್ಪದೇ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರೈತರು ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ
ಎಚ್.ಆರ್.ವಿಸ್ಮಯಾ, ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಅಭಿಷೇಕ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ