ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತ: ಸಿಇಒ ನಂದಿನಿ ಪಾರು

<p><strong>ಮಂಡ್ಯ:</strong> ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರು ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದ ಮುಂಭಾಗವೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪಘಾತವಾಗಿ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಇಒ ಕೆ.ಆರ್. ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಿಇಒ ಅವರು ಮನೆಯ ಆವರಣದಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಟೈರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು, ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಇಒ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಡಿಯೊ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮಂಡ್ಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>