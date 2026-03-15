ಬಿಜಿಪುರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ‘ಎದುರು ಸೇವೆ’ ಮಾರ್ಚ್‌ 18ರಿಂದ

ಬೆಳಕವಾಡಿ: ರಾಜ ಬೋಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರ (ಬಿಜಿಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾ.18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ನಡೆಯುವ 'ಮಠ ನುಗ್ಗುವ' (ಎದುರು ಸೇವೆ) ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಚೆನ್ನರಾಜೇ ಅರಸು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಠದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ, ಎದುರು ಸೇವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾದಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಠಕ್ಕೆ 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಮಠ ನುಗ್ಗುವ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಯಮದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 550 ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 20 ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಭರತ್ ರಾಜೇ ಅರಸು ಮಾತನಾಡಿ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಎದುರು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾ.18 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 19ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಗಿಯುವುದರಿಂದ 18ರಂದು ಮಠ ನುಗ್ಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪಿಎಸ್ಐ ಬಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಿಜಿಪುರ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುವ ಕಡೆಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪಿ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಇಇ ನಿತೀಶ್, ಪಿಡಿಒ ಕೇಶವ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಿರೀಶ್, ರಾಜಸ್ವ ನೀರೀಕ್ಷಕ ಯೋಗೇಶ್, ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗ ಸಂದೀಪ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಹಾಯಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಸನ್ಮತಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಚೆನ್ನ ರಾಜೇ ಅರಸ್, ಚೇತನ್ ರಾಜೇ ಅರಸು, ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.