ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ; ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು

ಬೆಳಕವಾಡಿ: ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ ಬೋಪ್ಪೇಗೋಡನ ಪುರ (ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಧರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮಠ ನುಗ್ಗುವ (ಎದುರು ಸೇವೆ) ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಬಿ.ಜಿ.ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಯುಗಾದಿ ಮುನ್ನ ದಿನ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಕಪ್ಪಡಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದು ಬೆಳಕವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಹುಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ, ಪೂರಿಗಾಲಿ, ಬಳ್ಳಗೆರೆ,ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಗದ್ದುಗೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಜೆ ಎದುರು ಸೇವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾದಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು.

ಯುಗಾದಿಯಂದು ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ 5 ಪಂಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಐಕ್ಯವಾದ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದಣಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಜನರು ತರಕಾರಿ ಬಾತ್, ಮೊಸರನ್ನ, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀಡಿ ದಣಿವುನಿವಾರಿಸಿದರು. ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಭರತ್ ರಾಜೇ ಅರಸು ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ತಂಪಾಗಿಸಿದರು.

ಎಂ.ಎಲ್.ವರ್ಚಸ್ವೀ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ರಾಜೇ ಅರಸು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಕಪ್ಪಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ತೋಪಿನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಸವಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಜೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಉರಿಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು.

ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮಠ ನುಗ್ಗುವ (ಎದುರು ಸೇವೆ)ಗಾಗಿ ಮಠದ ರಾಜಬೀದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಚೆನ್ನ ರಾಜೇ ಅರಸು ಎದುರು ಬಂದು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಬಸವಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಸಂಜೆ ಗೋಧೂಳಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮಠ ನುಗ್ಗಿದರು.

ಜನಸಾಗರ: ಮಠ ನುಗ್ಗುವ (ಎದುರು ಸೇವೆ) ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರ್ , ಪಿಎಸ್ಐ ಬಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಸೆಸ್ಕ್ ನಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು, ಆಟಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.