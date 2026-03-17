ಬೆಳಕವಾಡಿ: ‘ಮಠ ನುಗ್ಗುವ’ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ

<blockquote>ಮಠ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 5 ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ | ಭದ್ರತೆಗೆ 470 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ |ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೆರೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ </blockquote>.<p><strong>ಮಳವಳ್ಳಿ/ ಬೆಳಕವಾಡಿ:</strong> ರಾಜ ಬೋಪ್ಪೇಗೌಡನಪುರ (ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ) ಗ್ರಾಮದ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಠ ನುಗ್ಗುವ (ಎದುರು ಸೇವೆ) ಹಾಗೂ ಯುಗಾದಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಮೌಢ್ಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಎದುರು ಸೇವೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾದಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿ ತಿನ್ನುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಠ ನುಗ್ಗುವ (ಎದುರು ಸೇವೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕೆ.ಆರ್. ನಗರದ ಕಪ್ಪಡಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಸಮೀಪದ ಹುಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ, ಪೂರಿಗಾಲಿ, ಬಳ್ಳಗೆರೆ, ಮುಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ತೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 17ರ ರಾತ್ರಿ ತಂಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆದು ಬಂದು ಮಠಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವ ಪದ್ಧತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಠದಿಂದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮರುದಿನದಿಂದ 5 ಪಂಕ್ತಿಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿ.ಜಿ. ಪುರ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಠ ನುಗ್ಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಲ್. ವರ್ಚಸ್ವೀ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ರಾಜೇ ಅರಸು ಮಠ ನುಗ್ಗುವ ಕಾರ್ಯ ಮುನ್ನಡೆಸುವರು.</p>.<p>ಅವರನ್ನು ಬಿಜಿಪುರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಜ್ಞಾನಾನಂದ ರಾಜೇ ಅರಸು ಅವರು ಪಟ್ಟದ ಬಸವ, ಕೊಂಬು, ಕಹಳೆ, ಛತ್ರಿ, ಚಾಮರ, ಬಿದಿರುಗಳೊಂದಿಗೆ (ಬೆತ್ತ) ಹಾಗೂ ನೀಲಗಾರರು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮಠದ ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಭರತ್ ರಾಜೇ ಅರಸು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ, ತಿಗಡಹಳ್ಳಿ, ಕೋಣನ ಕೊಪ್ಪಲು, ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಕೊಳದ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆವಿರುವುದರಿಂದ ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಂಲಕಾರದಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್, ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ್, ಬೆಳಕವಾಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಬಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಠ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 5 ರಿಂದ 6 ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ</strong> </p><p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ದಾಸೋಹ ಶೌಚಾಲಯ ತಡೆ ಹೊಡೆಯುವ ಮುಡಿ ಕೊಡುವ ಜಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದೆ ನಾಲ್ಕು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆರೆಗೆ ಬೋಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಸ್ಕ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಠ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 5 ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತೆಗೆ 470 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 20 ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಬಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>