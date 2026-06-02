ಮಳವಳ್ಳಿ | ಮಾರೇಹಳ್ಳಿ: ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಮಳವಳ್ಳಿ :-</strong> ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾದ ಮಾರೆಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಇಂದು ಶುಂಠಿ ಗ್ರೀಷ್ಠ ಋತು ಅಧಿಕ ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ತೃತೀಯ, ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.59 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2.20 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸಾಗಮ ರೀತ್ಯಾ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ </p><p> ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜ ಮಾನರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಅಪಾರ ಭಕ್ತಸ್ತೋಮ ಈ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿಷೇಕದ ಮಜ್ಜನ ಸೇವೆಗೈದು,ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p> ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಜೊತೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರ ದಂಡೆ ಈ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು 1200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಐತಿಹ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಹಾಗೂ</p><p>ಸದಾಕಾಲ ಅನುಗ್ರಹ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>. <p>ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಿದ್ದು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮರಗಳ ತೋಪು ತನ್ನದೇ ಅದ ಮೇರುಗನ್ನು ನೀಡಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವ ತಾಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡು ಮಂಟಪಗಳಿವೆ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಗಳ ಉದ್ದದ ಗರುಡ</p><p>ಕಂಬವಿದೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ಕಾರವಾದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಇದೆ,ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಗರುಡ ಕಂಬ ಗರುಡ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವೇಶದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗ ಭೂದೇವಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ನೀಲಾ ದೇವಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿದೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಭಾಗ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ 110 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 55 ಕಿ.ಮೀ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾರೇ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ.</p>