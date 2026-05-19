ಮರುವನಹಳ್ಳಿ: ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಧಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಸೇರುವ ಬಳಪದ ಕಲ್ಲುಗಳುಳ್ಳ ರಾಶಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ ಮಂಟೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶಂಖು ಕರ್ಣ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮರುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಾಲಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿದ್ದು, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚಾವಣಿಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಣಪತಿ, ಆನೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೂಲಸ್ವರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದಾದ ಈ ದೇವಾಲಯ ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲವಾಗಿವೆ.</p>.<p>₹1.20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿವಸ ಕಳಾಕರ್ಷಣ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಶಂಖು ಕರ್ಣ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಹಾಸ್, ಎಲೆತೋಟದ ಕೇತಮ್ಮ, ಮಠದ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>