ರೈತ ಚಳವಳಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ದಾಖಲೆ ಅಗತ್ಯ

<p>ಮೇಲುಕೋಟೆ: ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ದಾಖಲೆ ಅಗತ್ಯ. ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನಮನದ ಮೂಲಕ ರೈತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ.ಸ.ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ರೈತರ ಬದುಕು, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಳ ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆಯ ಐದು ದಿನಗಳ ‘ರೈತ ಚಿತ್ರನಮನ’ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಮುಖ ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆಯಾದರೂ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲೀಕರಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 30 ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ರೈತ ನಾಯಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ ಚಿತ್ರಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತ ನಾಯಕರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲೀಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೀಕರಣಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಂದಿನ ರೈತರಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಿದೆ. ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರೂ ರೈತಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ‘ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತ ಚಳವಳಿಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 30 ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಗೌರವಧನ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಸಿ.ರಮೇಶ್, ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯ ವಿ.ಇ. ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ್, ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ.ಕುಮಾರ್, ರೈತನಾಯಕಿ ನಂದಿನಿ ಜಯರಾಮು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಲ್.ಕೆಂಪೂಗೌಡ, ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ.ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೆ.ಟಿ. ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ನಾಗಣ್ಣ, ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಚಾಲಕ ಡಿ.ಅಭಿಲಾಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-40-309996126</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>