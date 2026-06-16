ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 'ರೈತರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನಮನ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 16ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ‘ರೈತರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನಮನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರ ಬದುಕು, ಹೋರಾಟ, ಚಳವಳಿಯ ಚಿತ್ರದಾಖಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಹಿತಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸುನೀತಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಕುಮಾರ್, ಸಿ.ರಮೇಶ್, ಅಂಕೇಗೌಡ, ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ನಂದಿನಿ ಜಯರಾಂ, ಎ.ಎಲ್. ಕೆಂಪೂಗೌಡ, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ನಾಗಣ್ಣ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಾಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-40-926489846</p>