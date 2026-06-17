ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ, ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ

<p>ಮೇಲುಕೋಟೆ: ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೃಷಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ ನೀತಿಗಳ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಜತೆಗೆ ರೈತರ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ತ್ಯಾಗಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಚಳವಳಿ, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಸರ, ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತರ ಸಂಘಟನೆಯ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ರೈತನ ಬದುಕನ್ನು ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಹಗಲು ಇರುಳು ದುಡಿದರು. ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅರಿವಿದೆ. ಹೋರಾಟ, ಚಳವಳಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರದ ಕೆಲಸ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರೊ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟದಿಂದ ರೈತರ ಎಷ್ಟೊ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತನ ಬದುಕನ್ನು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕನಸು ನನ್ನದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎ.ಎಲ್ ಕೆಂಪೂಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತ ಸಂಘದ ಹೋರಾಟ, ಚಳವಳಿಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಬೇಕು. ರೈತ ನಾಯಕರ ಬದುಕು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುನೀತಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಕುಮಾರ್, ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-40-134621737</p>