ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸತ್‌: ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್‌ 21, 22ರಂದು

ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಇಲ್ಲಿಯ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸತ್ನ 'ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾರ್ಚ್ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಗಮ– ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ನೈತಿಕತೆ ಕುರಿತಾದ 2 ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮ್ಮಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಗ್ರಂಥಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಅಹಲ್ಯಾ ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ವಿವಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಸುರೇಶ್ ಜಂಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:

'ಸೇವಾಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಸೀತಾರಂ, 'ಜ್ಞಾನನಿಧಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ವಿದುಷಿ ಎಂ.ವಿ.ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣನ್ ಹಾಗೂ 'ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಕೋ.ನಂ.ಸ್ಥಾನೀಕಂ ಕೆ.ಟಿ.ಸುದರ್ಶನ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ:

ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸುದರ್ಶನ ನಾರಸಿಂಹಕ್ಷೇತ್ರ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪ್ರೊ.ಭಾಷ್ಯಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಾನಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಸಮಾರೋಪ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡುವರು. ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಕುಲಸಚಿವ ಎಸ್.ಕುಮಾರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ವಿ.ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.