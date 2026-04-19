ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಗೋವಿಂದ ರಾಜಮುಡಿ ಉತ್ವವ

ಮೇಲುಕೋಟೆ: ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ 1009ನೇ ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಪೆಂಬುದೂರಿನ ಮಾಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಗೋವಿಂದ ರಾಜಮುಡಿ ಉತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸವವಾದ ಗೋವಿಂದ ರಾಜಮುಡಿ ಉತ್ಸವ ದೇವಾಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೆಂಬುದೂರಿನ ಮಾಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧ ಪಾರಾಯಣ ಮಂಗಳವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಚತುರ್ವಿದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗೋಷ್ಠಿಯೂ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಅಶ್ವವಾಹನೋತ್ಸವ, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>21ರಂದು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ, 22ರಂದು ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯರ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>