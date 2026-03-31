ಮೇಲುಕೋಟೆ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ: ರಥೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ

ಮೇಲುಕೋಟೆ: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಯಕಿ ಅಮ್ಮನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ರಥಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದು ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಗೋವಿಂದಾ ಜಯಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಎಳೆದರು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರಥ ಸಾಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು.

ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ದೇವಾಲಯದ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ರಥಬೀದಿಯ ಇಕ್ಕೆಲ ಹಾಗೂ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಏರಿ ಜನರು ಕಾದಿದ್ದರು. ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಜವನ ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿಬಾವ ಮೆರೆದರು.

ಹರಿಜನೋತ್ಸವ:

ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಂದು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ದಲಿತರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸುವುದು ವಿಶೇಷ. ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣನ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನ ಅಶೋಕಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಬಂಗಾರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸ ವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪಾನಕ ವಿತರಣೆ: ರಥೋತ್ಸವ ಸಾಗುವ ರಾಜಬೀದಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾನಕವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.