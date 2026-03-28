ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಸಂಭ್ರಮದ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ

ಮೇಲುಕೋಟೆ (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ): 'ಭೂಲೋಕದ ವೈಕುಂಠ' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಜಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ 'ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣಾ ಮಹೋತ್ಸವ' ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವೈರಮುಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮುಡಿಯು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವರುಣನ ಸಿಂಚನವಾಯಿತು. 'ಯದುಗಿರಿ' ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. ರಾಜಬೀದಿಯು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ತಿರುವಾಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ 'ಪರ್ಕಾವಣೆ' (ಆಭರಣಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ) ಬಳಿಕ ಗಂಡಭೇರುಂಡ ಸ್ವರೂಪಿ ಚಂದ್ರಪ್ರಭೆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ನಡುವೆ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಿರೀಟ, ಶಂಖ, ಗದಾಂಗಿ, ಚಕ್ರ, ಪದ್ಮಪೀಠ, ಶಿರಚಕ್ರ, ಅಭಯಹಸ್ತ, ಕರ್ಣಾಭರಣ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಪದಕಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ 'ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ' ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಡವಾಯಿತು. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8.38ಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಗರುಡಾರೂಢನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು, 'ಗೋವಿಂದಾ, ಗೋವಿಂದಾ' ಎಂದು ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಗುಜರಾತ್ನಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಸಂಜೆ ತರಲಾದ ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ವತಿಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ವೈರಮುಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 86 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಪಾನಕ, ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು. ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ, ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ, ಮುಖಂಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದರು.