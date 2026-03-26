ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಭಕ್ತರ ಮನಸೆಳೆದ ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ

<p><strong>ಮೇಲುಕೋಟೆ:</strong> ವೈರಮುಡಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಗುರುವಾರ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ತಿರುನಾಳ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನು, ಎಳನೀರು ಸೇರಿ ಪಂಚದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾದಸ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು. ಅಭಿಷೇಕ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವವು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಂಸವಾಹನೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ರಾಜಬೀದಿ, ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಯೋಗಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಸಿ. ಶಿವಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು’ ಎಂದು ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ, ನರಾಂಧೋಳಿಕಾರೋಹಣ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ವಿಶೇಷ ಪಡಿಯೇತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. </p>.<p><strong>28ರಂದು ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ</strong> </p><p>ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಾಣಗಳಾದ ರಾಯಗೋಪುರ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಚರ್ತುಮುಖ ರಾಜಗೋಪುರ ಯೋಗಾನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕದಲಗೆರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>