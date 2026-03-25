ಮೇಲುಕೋಟೆ: ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ

ಮೇಲುಕೋಟೆ: ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ಗರುಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಒಂದನೇ ತಿರುನಾಳ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಗರುಡ ದೇವನನ್ನು ಪಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಹೋಮ ಹವನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗರುಡಸಾಮ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಧ್ವಜವನ್ನು ಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾದ ಸ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಧ್ವಜಸ್ಥಂಭದ ಮೇಲೆ ಗರುಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ಬಳಿಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಭೇರಿತಾಡನ ತಿರುಪ್ಪೋರೈ ನಡೆದ ನಂತರ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಂಸವಾಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:

'ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಕಣಿವೆ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ 14 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಗೌರಿಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ 12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಿಡಿಒ ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆಕರ್ಷಕ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ:

ಈ ಬಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಧಾರಾ ಧಾರಾಮಂಟಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಧ್ವಜಸ್ಥಂಭಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ವೈರಮುಡಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲು

ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗೆ ಎಎಸ್ಪಿಗಳಾದ ಸಿ.ಈ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಎಸ್.ಇ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 23 ಪಿಐ, 71 ಪಿಎಸ್ಐ, 75 ಎಎಸ್ಐ, 800 ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 75 ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ 150 ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್, 3 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ, 5 ಡಿಎಆರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಜೆ. ಶೋಭಾರಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 4 ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, 100 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ 3 ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.