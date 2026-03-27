ಮೇಲುಕೋಟೆ: ವೈಭವದ ನಾಗವಲ್ಲೀ ಮಹೋತ್ಸವ

<p><strong>ಮೇಲುಕೋಟೆ (ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗವಲ್ಲೀ ಮಹೋತ್ಸವ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ತಿರುನಾಳ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಜೆ ನಾಗವಲ್ಲೀ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಯಕಿ ಅಮ್ಮನವರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಬಳಿಕ, ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ನಾದಸ್ವರ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ವಾಹನೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ವಿಶೇಷ ಪಡಿಯೇತ್ತ, ನರಾಂಧೋಳಿಕಾರೋಹಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟ ಹಾಗೂ ತಿರುವಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನರವೇರಿಸಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪಾಂಡವಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಅಧಿಕಾರಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರ್ಕಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.