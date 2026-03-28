ಮೇಲುಕೋಟೆ: ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ಮೇಲುಕೋಟೆ: ದಕ್ಷಿಣದ ಬದರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿರುವ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆವೀಡಿನಲ್ಲಿ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು, ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಗೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ, ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಜ್ರಖಚಿತ ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆಯ ಬ್ರಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವೂ ಇದೆ.

ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಧರಿಸುವ ಕಿರೀಟ ಆಭರಣವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಿರೀಟ ಎಂದು ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿರೀಟದ ಸುತ್ತಲೂ ನೂರಾರು ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಿರೀಟದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗರುಡದೇವನಿಂದ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ವಿರೋಚನ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಕದ್ದಿದ್ದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗರುಡದೇವನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಗರುಡದೇವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಸ್ವರ್ಶವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹೋತ್ಸವ ನಂತರ ಕಿರೀಟ ತೆಗೆದು ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಬೀಳದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಿರೀಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು.

ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹೋತ್ಸವದ ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರದ್ದು. ಮುಂಜಾನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟ ಹಾಗೂ ತಿರುವಾಭರಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಾಂಡವಪುರ, ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ, ಬೆಳ್ಳಾಳೆ, ಮಾಣಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೇಲುಕೋಟೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಾನೀಕರು, ಅರ್ಚಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಂಡು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ಇಒ ಶೀಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೆಸೆಯುವ ವೈರಮುಡಿ

ಉತ್ಸವವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ರಥೋತ್ಸವ, ತೀರ್ಥೋತ್ಸವ, ತೆಪ್ಪೊತ್ಸವಗಳು ಹರಿಜನೋತ್ಸವ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷ.