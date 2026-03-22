ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ

ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಥಮ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀದೇವಿ- ಭೂದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕೃತನಾದ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಮುತ್ತುಗಳ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರಮಾಡಿ, ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ತೆಪ್ಪದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ವೈರಮುಡಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ 7ನೇ ದಿನವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಹಸ್ರ ದೀಪೋತ್ಸವ: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಸೋಪಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇವಾಲಯದ ಕೈಂಕರ್ಯಪರರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿ ಸಹಸ್ರ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಯಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಸಹಸ್ರಾರು ದೀಪಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಕೂಡ ದೇವಾಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>