ಮೇಲುಕೋಟೆ ವೈರಮುಡಿ ಜಾತ್ರೆ: ‘ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಉತ್ಸವ’ ವೈಭವ

ಮೇಲುಕೋಟೆ: ವೈರಮುಡಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 6ನೇ ತಿರುನಾಳ್ ನಿಮಿತ್ತ ಸೋಮವಾರ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ 'ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಉತ್ಸವ' ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಗಜೇಂದ್ರ ವರದಾ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ಪಂಚ ನಾದಸ್ವರ ಮತ್ತು ಗೋಷ್ಠಿಯ ಹಿಮ್ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ರಾಜಬೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ರಾತ್ರಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆನೆ ವಸಂತ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ವಾಹನ, ಆನೆ ವಾಹನ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪಡಿಯೇತ್ತ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ: ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ (ಹರಿಜನೋತ್ಸವ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅಶೋಕಪುರಂ ನಿವಾಸಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಬಂಗಾರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ' ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾನೀಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.