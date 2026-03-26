ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಭಕ್ತರ ಮನಸೆಳೆದ ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ

<p><strong>ಮೇಲುಕೋಟೆ:</strong> ವೈರಮುಡಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p><p>ಎರಡನೇ ತಿರುನಾಳ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಾಲಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನು, ಎಳನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಚದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾದಸ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು.</p><p>ಅಭಿಷೇಕ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>. <p><strong>ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ:</strong></p><p>ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶೇಷವಾಹನೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಂಸವಾಹನೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p><p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಸಿ. ಶಿವಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಚೆಲುವನಾರಾಣಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ರಾಜಬೀದಿ, ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಯೋಗಾನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಜತೆಗೆ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಮೂರನೇ ತಿರುನಾಳ್ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ, ನರಾಂಧೋಳಿಕಾರೋಹಣ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ವಾಹನೋತ್ಸವ, ವಿಶೇಷ ಪಡಿಯೇತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. </p><p><strong>28ರಂದು ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ:</strong></p><p>ವೈರಮುಡಿ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಾಣಗಳಾದ ರಾಯಗೋಪುರ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಚರ್ತುಮುಖ ರಾಜಗೋಪುರ, ಯೋಗಾನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಕದಲಗೆರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>