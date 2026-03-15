ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ

ಕಿಕ್ಕೇರಿ: 'ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ಊರಾದ ಕಿಕ್ಕೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕಿಕ್ಕೇರಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಗೂ ದಿ. ಪೈಲ್ವಾನ್ ಚನ್ನೇಗೌಡ ಒಳಾಂಗಣ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಇಂದು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ, ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದರು.

'ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣಣದಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಆಧುನೀಕರಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಎಸ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶಯದ ಕೆಎಸ್ನ ಸರೋವರ, ಸ್ಮಾರಕ, ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆಇಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೀವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

'ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಜನತೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬೇಡ. ನಾಗಮಂಗಲ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗೊಂದಲ ಬೇಡ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಶುಗರ್ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಗೆ ಬಹುಕೋಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು.

ಕಿಕ್ಕೇರಿಯ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಾದ ಆರ್ಟಿಒ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಗಾಯಕ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹರಿಚರಣ ತಿಲಕ್, ಕೆ.ಆರ್. ನೀಲಕಂಠ, ಬಿ.ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ, ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಜಾನೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಾಯಕ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ ಕೆಎಸ್ನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗೂಳೀಗೌಡ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಶೋಕ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್, ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಂಪರಾಜು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಎಲ್. ದೇವರಾಜು, ಪ್ರಕಾಶ್, ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಎಂ.ಡಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎಲ್. ದೇವರಾಜು, ವಿಜಯರಾಮೇಗೌಡ, ಎಂ.ಬಿ. ಹರೀಶ್, ಡಿ. ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್, ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಈರಪ್ಪ, ಶಿವಣ್ಣ. ಎಲ್.ಪಿ. ನಂಜಪ್ಪ, ಕೆ.ವಿ. ಅರುಣಕುಮಾರ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.