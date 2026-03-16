ಕೈಲಾಗದಿದ್ದವರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು: ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್

ಮದ್ದೂರು: ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೈಲಾಗದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಶೇ 200ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊರೆಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕನಾಥಪುರ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ₹4.30 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಏನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಗರಸಭೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೋಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಉಪ್ಪಿನಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಗರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾ.ಪಂ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಶನಿವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಲಾಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲೇ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲು ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಳೆದ ವಾರವೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಲೋಪವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೊರೆಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶೋಭಾ, ಮಹಾಲಿಂಗು,ನಟರಾಜ್, ಮಹೇಶ್, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ, ಶಂಕರಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮಹೇಶ್, ಲೋಕೇಶ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಹನುಮಂತು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ </blockquote><span class="attribution">ಕೆ.ಎಂ.ಉದಯ್ ಶಾಸಕ</span></div>