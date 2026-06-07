ಭಾನುವಾರ ಪುರವಣಿ: ಸ್ಮಶಾನದೊಳ್‌ ಸಸ್ಯಕಾಶಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ

<p>ಸಮಾಧಿಗಳ ನಡುವೆ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಆಲದ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚುಗಳು ಮೌನವಾಗಿ ಕಾದಿವೆ. ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೂತ ಕೋಗಿಲೆ ಇಂಪಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪತಂಗಗಳು ಹೂವಿನ ಮಕರಂದ ಹೀರುತ್ತ ಪಟಪಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೀಬೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲದ ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ತೂಗುತ್ತಿವೆ. ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಮೊಲವೊಂದು ಚಿಗುರು ತಿಂದು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವದ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತರೆ ಇದು ಸ್ಮಶಾನ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಇದು ಉದ್ಯಾನವಲ್ಲ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಮಶಾನ.</p>.<p>ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ಕಸದ ರಾಶಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಕೂಡ ಆತಂಕದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗನೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆರಳಿಲ್ಲ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ‘ಸುಡುಗಾಡು’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೇ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರವ ಮೌನ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಂದು ಅದೇ ಜಾಗ ಹಸಿರು ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಮೌನವಾಗಿ ದುಡಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವಣ್ಣ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನವೆಂದರೆ ಭಯದ ಜಾಗವಲ್ಲ; ಅದು ಬದುಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ. ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಮನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಲಿ, ಪಿಕಾಸಿ ಅಥವಾ ಕುಡುಗೋಲು ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಶಾನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತು ಮಲಗಿದವರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಉಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಸ್ಮಶಾನವೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಕಾಶಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾವು, ಸೀಬೆ, ನೇರಳೆ, ಸಪೋಟ, ಹಲಸು, ಬಾಳೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲದ ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಆಲ, ಬೇವು, ಹೊಂಗೆ, ಕರಿಬೇವು, ಬಿದಿರು, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಗುಲಾಬಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ದಾಸವಾಳ, ಕಣಗಿಲೆ ಹೂಗಳು ಅರಳಿ ನಿಂತಿವೆ. ಒಂದೆರಡು ಸೇಬು ಮತ್ತು ಮರಸೇಬಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುಂಬಿಗಳ ಝೇಂಕಾರ, ಎಲೆಗಳ ಸದ್ದು, ಗಾಳಿಯ ಗುನುಗು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ಮಶಾನದ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ನೆರಳು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಲದಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೆಂಚುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲೆಂದು ಶವದ ಜತೆಗೆ ತರುವ ಕೂಳಿನ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲೇ ನೀರು ತುಂಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾನಾಡಿಗಳ ದಾಹ ನೀಗಲೆಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಿಳಿ, ಬುಲ್ಬುಲ್, ಕೋಗಿಲೆ, ಮರಕುಟಿಕ, ಗೊರವಂಕ, ಸನ್ಬರ್ಡ್, ಕಾಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಓಡಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನವಿಲುಗಳೂ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಾಡು ಮೊಲಗಳು ಚಿಗುರು ತಿಂದು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಮಶಾನದೊಳಗೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತೇ ನೆಲೆಸಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ. ‘ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಮಶಾನವೇ ನನ್ನ ದೇವಾಲಯ’ ಎಂದು ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಶಿವಾಲಯದಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಬಿಡುವಿನ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಊರಿನವರು ಅವರನ್ನು ತಮಾಷೆಯಿಂದ ‘ವೀರಬಾಹು’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಶಾನದ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಡಲೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ನೆರಳಿಲ್ಲದೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಮಶಾನ ಶಿವನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಾಲಯದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿತು’ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ತಾವು ಬೆಳೆಸಿದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನದೊಳಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿಯೂ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟುತ್ತ ಹೋದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು’ ಎಂಬ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಲ್ಲು ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಸುತ್ತ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಹಸಿರು ವಿಹಾರ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನೂ ಶಿವಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕು ಮುಗಿಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಜೀವ ಅರಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಭಯಪಡುವ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಅವರು ಹಸಿರು ಆಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-1976812292</p>