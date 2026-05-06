ಮಸೀದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್‌ ದೇಗುಲವಿತ್ತು

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪು ಮಸೀದಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಆಳ್ವಿಕೆಗೂ ಹಿಂದೆ ಹನುಮಾನ್ ದೇಗುಲ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಜ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಇವೆ' ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಿದಿನ್ ಓಲಿಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪು ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈಗಿರುವ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಹನುಮಂತನ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತು. ಟಿಪ್ಪು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ದೇವಾಲಯ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ ನೀನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾಗುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಫಕೀರನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಗಂಜಾಂನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು ದಖ್ಖನಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಟಿಪ್ಪು ಹಿಂದೂಗಳ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಾಜದ್ರೋಹ ಎಸಗುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನೂ ಆತ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮೀರ್ ಹುಸೇನಿ ಅವರ ತಾರಿಕ್–ಎ– ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಇಷಾನ್–ಎ –ಹೈದರಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಲಿ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಡಾ.ಬಿ. ಸುಜಯಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಮಹಮದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ, ವಕೀಲ ಸಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಶಂಕರ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಸರ್ ಖಾನ್ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ. ಬೋರೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ, ಹಂಪಿ ವಿವಿ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಮಹದೇವ, ಪ್ರೊ.ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ಖಾನ್, ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೀಲಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ವಕೀಲ ಎಸ್.ಆರ್. ಸಿದ್ದೇಶ್, ಐಕ್ಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎನ್. ಸರಸ್ವತಿ, ರಂಗನಾಯಕಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮನಾಭ, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ನಂಜುಂಡ ಮೌರ್ಯ, ರಂಗನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-40-1262222034</p>