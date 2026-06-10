ನಿವೃತ್ತ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ

<p>ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ‘ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸವೆಸುವ ಶ್ರೂಷಸಕರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಹತ್ತು ಹಲವು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿದ್ದು, ಅಂತಹವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ನಿವೃತ್ತ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಬೂಕನಕೆರೆ ಡಾ. ಲಯನ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ನಿವೇದಿತಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಆರ್.ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಶುಶ್ರೂಷಕ ಎಂ. ಮಾದು, ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಿವಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಯನ್ ಕೆ.ಕೆ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಲತಾ, ಖಜಾಂಚಿ ಆಲಿಸ್ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ , ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಪುಷ್ಪಕಲಾ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-40-55418916</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>