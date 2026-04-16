‘ಶಾರದಾ ಕಾಯ್ದೆ’ ಜಾರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾರಣ’

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: 'ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ 1929ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪರವಾದ ಶಾರದಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒತ್ತಡವೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿ.ಎ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ; ಸಂವಿಧಾನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ' ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವ ರಜೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಾಯಿತು. 1947ರಿಂದ 1953ರ ವರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಜಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ಸಂಗಾತಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತಾದರೂ ಇತರರ ಅಸಹಕಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಬಿ. ಸುಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮರ್ಪಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಶಂಕರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಕವಿತೆ ವಾಚಿಸಿದರು. ಪ್ರೊ. ಸಿ. ಮಹದೇವು, ಇಲ್ಯಾಸ್ ಅಹಮದ್ಖಾನ್, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಪ್ರೊ.ನಂಜುಂಡಯ್ಯ , ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬೇಗ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೀಲಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಐಕ್ಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎನ್. ಸರಸ್ವತಿ, ಪ್ರಿಯಾ ರಮೇಶ್, ಧನಂಜಯ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ಸಿ. ಮಾದೇಶ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>