ವಿರಿಜಾ ನಾಲೆಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಸೇರ್ಪಡೆ; ತಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ

<p>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲಮುರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗೊಳ ಮತ್ತು ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬನ್ನೂರು ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ವಿರಿಜಾ ನಾಲೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೇತನಾ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಲಿನ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಳಗೊಳ ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಾಲೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ನೀರು ನಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲೆಯ ನೀರು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಲೆಗೆ ಇಳಿದರೆ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಈ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಪಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಪಿ.ಡಿ. ಕುಮಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿರಿಜಾ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಈ ನಾಲೆಯ ನೀರು ಕುಡಿಸುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮವೂ ಇದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಲಿನ ನೀರು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಪಿ.ಎನ್. ರಾಜೇಶ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೇತನಾ ಯಾದವ್, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಜತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನಾಲೆಗೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹೇಂದ್ರ, ರಾಮಚಂದ್ರು, ನಾಗರಾಜು, ಶಿವಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-40-1348599830</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>