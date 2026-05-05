ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ: ಕಾರು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಹಾರದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವಕನನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಗಂಜಾಂಗೆ ಕರೆಸಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜೀವ್ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಅವರ ಮಗ ಮಹಮದ್ ಸುಹೇಬ್ (27) ಎಂಬಾತನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರ ತಂಡ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಮದ್ ಸುಹೇಬ್ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿ ದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉದಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ನವಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಫಿಯಾನ್ ಎಂಬಾತನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸೂಫಿಯಾನ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಮದ್ ಸಹೇಬ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಪ್ರತೀಕಾರದಿಂದ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ವಿ.ಜೆ. ಶೋಭಾರಾಣಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ ಬಿ.ಜಿ. ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>