ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾತ್ರೆ: ಬೀರೇಶ್ವರಪುರ ಸಜ್ಜು

<p>ನಾಗಮಂಗಲ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೇಶ್ವರ ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಟಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಏಳು ಕೂಟದ ಬೀರೇದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 4 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>44 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯು ತ್ತಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬೀರೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಏಳು ಕೂಟದ ದೊರೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬೀರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಟಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ತುಪ್ಪದಮಡು ದಳವಾಯಿ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡ್ಡಬಾಲ ಶ್ರೀಶಮಂತ್ರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ತುಪ್ಪದಮಡು ಮುಂಗೊಂಡ ಮಂದಲಾರತಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಅರಕೆರೆಯ ಏಳು ಗಾಳಿಗಂಡ ಮಂತ್ರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡ್ಡಬಾಲದ ಹೊಂಗನೂರಮ್ಮ, ಜೋಡಿ ನೇರಲಕೆರೆಯ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡ ದೇವಮ್ಮ ದೇವಿ, ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೀರೇದೇವರ ಸಂಗಮದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಕ್ತರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಚಿವ ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಂ.ರೇವಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.</p>.<p>ವಿವರ : ಮೇ 4ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಕೂಟದ ದೇವರು ಬೀರೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮನ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ.</p>.<p>ಮೇ 5ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ, ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಕುಣಿತ, ಹಲಗೆ ಕುಣಿತ, ವೀರ ಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತ, 5.30ಕ್ಕೆ ಗಂಗ ಸ್ನಾನ, ಹೂ-ಹೊಂಬಾಳೆ ಧಾರಣೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಾಟಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬೀಡಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವುದು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವೀರಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಲ್ಲುಮರಿ ಸಿಗಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಆರತಿ ಸೇವೆ, ದೇವರುಗಳ ಉತ್ಸವ ಬಳಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>6 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಕಾಟಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ, 10.30ಕ್ಕೆ ದೇವರುಗಳ ಉತ್ಸವ ಹೊರಟು ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ಹಣ್ಣು-ತುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಬೀರೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮನ. ದೇವರುಗಳ ಬೀದಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆಗೆ ಆರತಿ ಪೂಜೆ, ಗಂಡುಸರ ಓಕುಳಿ ಆಟ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಓಕುಳಿ ಆಟ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 7 ರಂದು 10.30ಗಂಟೆಗೆ ಏಳು ಕೂಟದ ದೇವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-40-977465926</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>