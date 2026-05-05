44 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ

ನಾಗಮಂಗಲ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾಟಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಏಳು ಕೂಟದ ಬೀರೇದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು.

44 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೀರೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಏಳು ಕೂಟದ ದೊರೆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬೀರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಟಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ತುಪ್ಪದಮಡು ದಳವಾಯಿ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡ್ಡಬಾಲ ಶಮಂತ್ರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ತುಪ್ಪದಮಡು ಮುಂಗೊಂಡ ಮಂದಲಾರತಿ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಅರಕೆರೆಯ ಏಳು ಗಾಳಿಗಂಡ ಮಂತ್ರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡ್ಡಬಾಲದ ಹೊಂಗನೂರಮ್ಮ, ಜೋಡಿ ನೇರಲಕೆರೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವಮ್ಮ ದೇವಿ, ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೀರೇದೇವರ ಸಂಗಮದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುಕೂಟದ ದೇವರನ್ನು ಧೂಪ–ದೀಪ ಆರತಿ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯ, ತಮಟೆ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಟಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದ ಏಳೂಕೂಟದ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತ್ರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪಾರ ಭಕ್ತ ಗಣದ ನಡುವೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡ ನಂತರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260505-40-1782873141