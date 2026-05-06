‘ಜಾತ್ರೆ; ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾವಗಳ ಅನಾವರಣ’

ನಾಗಮಂಗಲ: 'ಜಾತ್ರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾವಗಳ ಅನಾವರಣ. ಇಂತಹ ಜಾತ್ರಾ ಸಂಭ್ರಮ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಮನೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀರೇಶ್ವರಪುರದಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕಾಟಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಏಳು ಕೂಟ ಬೀರೇ ದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಟಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'44 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಜಾತ್ರೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರಿತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಥೋತ್ಸವಗಳು, ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಜಮಾವಣೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿರದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡದೆ ಇರಿವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗರಿಮೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ವರ್ಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಪರಿಯೇ ಅನನ್ಯ. ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಡವ-ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆ ತೇರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಸಮಾಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮೇಳೈಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಚಿನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಸುನಿಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಜು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ.ಆದರ್ಶ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಸತೀಶ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಲುವರಾಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಟಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹಬ್ಬದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳು ಕೂಟದ ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆ, ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಕುಣಿತ, ಹಲಗೆ ಕುಣಿತ, ವೀರ ಮಕ್ಕಳ ಕುಣಿತದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5.30ಕ್ಕೆ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ, ಹೂ-ಹೊಂಬಾಳೆ ಧಾರಣೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಟಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡಬಾಲದ ಮಂತ್ರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬೀಡಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವೀರಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಲ್ಲುಮರಿ ಸಿಗಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಲಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಪ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಗಂಗಸ್ನಾನ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಆರತಿ ಸೇವೆ, ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>