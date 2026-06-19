ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಭತ್ತ ನಾಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

<p><em>ಎನ್.ಆರ್.ದೇವಾನಂದ್</em></p>.<p>ನಾಗಮಂಗಲ: ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದ್ವಿದಳ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಅಲಸಂದೆ, ತೊಗರಿ, ಹೆಸರು ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿನ ತತ್ವಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಗತ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭತ್ತದ ಸಸಿ ಮಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 25ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ 15ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2ನೇ ವಾರದವರೆಗೂ ಮಳೆ ಆಧರಿಸಿ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವರುಣನ ಅವಕೃಪೆಯಿಂದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ವಿವರ: ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ 211.90 ಮಿ.ಮೀ. ಇದ್ದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 191.50 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆ ಕುಂಠಿತ: ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 40,111 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ 559 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ (ಶೇ 1.4). 500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಸಂದೆ, 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದು, 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 55 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-40-1129786451</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>