‘ನೀರು, ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ; ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ’

ನಾಗಮಂಗಲ: ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಜೀವ ಸೆಲೆಯಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಎಂದು ಮಾಯಸಂದ್ರದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕ–10ರವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಜಲ-ವನ ಮಹೋತ್ಸವ 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಬಗೆಹರಿದಿದ್ದು, ಹುರುಳಿಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗದ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಭದ್ರಾವತಿಯತ್ತ ಗುಳೇ ಹೋಗಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಮ್ಮ 87ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮಳೆ, ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಭೂಮಿ, ಸ್ವಸ್ಥ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡೋಣ' ಎಂದರು.ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಎ.ಟಿ. ಶಿವರಾಮು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅರಣ್ಯ, ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವ 'ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿರಲಿ' ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಜಾಗೃತಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಎಚ್. ಗೋಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಲ-ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಶುಭಾಷಣ, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ರಂಗೋಲಿ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.ಬಿಜಿಎಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಟಿ.ಎನ್. ಶಿಲ್ಪಾ, ಮಾಡೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎಲ್. ಶಿವಣ್ಣ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವಿ.ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊ. ಎ.ಸಿ. ದೇವಾನಂದ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>