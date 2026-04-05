ಬಡಗೂಡಮ್ಮದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ನಾಗಮಂಗಲ: ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಬಡಗೂಡಮ್ಮದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಸಂಜೆ ತತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಲಂಕೃತ ಪುಷ್ಪಮಂಟಪದಲ್ಲಿರಿಸಿದ ಬಡಗೂಡಮ್ಮದೇವಿಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ತಮಟೆವಾದ್ಯ, ಪೂಜಾಕುಣಿತ, ಸೋಮನಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಪಟದಕುಣಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ದೇವಾಲಯಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಂಬಿಟ್ಟಿನ ಆರತಿ ಹೊತ್ತು ಹನುಮಂತರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೂ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ದೇಗುಲ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಕೊಂಡೋತ್ಸವ: ನಾಗಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಳಿಕ ಮುಂಜಾನೆ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವ: ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿತು. ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಿದರು. ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ರಥದ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಜವನ ಎಸೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>