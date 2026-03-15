ಅಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೋಲೆ ಕಳಚಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ:</strong> ‘ಮನುಷ್ಯನ ದಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೋಲೆ ಕಳಚಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಸ್ತ್ರ’ ಎಂದು ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಬಾಲ ಜಗತ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ದೇಗುಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 81ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 5ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 85ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಮಠ, ಮಾನ್ಯಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕೆ ಸೇವೆ ಕಾರಣ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿಯಲು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸನ್ನಡತೆ ಕಲಿತ ಭಯ, ಕ್ರೋಧ, ನಿಂದನೆ, ಹೊಗಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾಲ ಜಗತ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ‘ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೆಡೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದು ಅಹಿತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ, ‘ಗೋರಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತ ಸಂಗ್ರಹ’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜನೀತಿ ತಜ್ಞ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ’ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ‘ಅಕ್ಷರ ಅರಿವಿನ ಕೀಲಿ ಕೈ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಊರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದವರು. ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ‘ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ ಅಕ್ಷರ, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಇಂಡುವಾಳು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ‘ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ 650 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸೋಮೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೌಮ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಸಿ. ಶಿವಾನಂದಮೂರ್ತಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚೇತನಾ ಯಾದವ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಂ. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸುರೇಂದ್ರ, ಜೆ.ಪಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ, ಸಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್, ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೈ. ಮುಕುಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>