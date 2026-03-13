ಪಾಂಡವಪುರ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಪಾಂಡವಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನಕುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ‘ಕೃಷ್ಣೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ’ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮೇಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮುಲ್, ಕೆಎಂಎಫ್ ಹಾಗೂ ಚಿನಕುರಳಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಎಫ್, ಜರ್ಸಿ, ದೇಶೀಯ ತಳಿ, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮೆ ತಳಿಗಳನ್ನು 5 ವಿಭಾಗದಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಲ್ಲಾ ತಳಿಗಳಲ್ಲೂ 1–4 ತಿಂಗಳು, 4–8 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೂ 8–12 ತಿಂಗಳಿನ ಹೆಣ್ಣುಕರುಗಳು ಇದ್ದವು.</p>.<p>ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಚ್ಎಫ್, ಜರ್ಸಿ ತಳಿಗಳ ಹೆಣ್ಣುಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ, ಗಿರ್ ಹಗೂ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ಕರುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ 212 ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳು ನೋಂದಾಣಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಜ್ಞ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ 3 ಉತ್ತಮ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮನ್ಮುಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಂಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪಶು ಆಹಾರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ, ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ, ರಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್, ಸಂಯೋಜಿತ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವಿಧಾನ, ಖನಿಜ ಮುದ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ–ತಿನಿಸು, ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮತ್ತು ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ಉದ್ಪಾಟಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮನ್ಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ.ರವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಡಿ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಮದ್ದೂರು ಸ್ವಾಮಿ, ಹರೀಶ್ ಬಾಬು, ನಾಮಿನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಬಂಧಕ ನಾಗಭೂಷನ್, ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿತಾ, ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಇಒ ಸುರೇಶ್, ಮನ್ಮುಲ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಪ್ಪ, ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆರ್.ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>‘ಮಗು ಬೇಡ ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಬೇಕು’ ಮನ್ಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಬಿ.ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಜನರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇಡ ಆದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಕ್ಕಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ಮುಲ್ ವತಿಯಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>