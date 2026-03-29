ಪಾಂಡವಪುರ: ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ

ಪಾಂಡವಪುರ: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವೈರಮುಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ವಜ್ರಖಚಿತ ವೈರಮುಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟಗಳ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಕಾಲ ಮಠದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಭಾಗ ಪಿಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಬಳಿ ಬಂದ ವೈರಮುಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮುಡಿಗಳನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಡ್ಡೆಪ್ಪ ರೋಣದ ಅವರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಸಿ.ಶಿವಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ವೈರಮುಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟಗಳು ಪಾಂಡವಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೆನ್ನಾಳು ಗೇಟ್, ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೋಸಂಬರಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಿರೀಟ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಶಾಸಕ: ಪಟ್ಟಣದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೈರಮುಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮುಡಿ ಕಿರೀಟಗಳ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರು. ಭಕ್ತರು ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವೆಡೆ ವೈರಮುಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮುಡಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಮುಗಿದರು. ಬಳಿಕ ಹಿರೇಮರಳಿ ಸರ್ಕಲ್, ಬನಘಟ್ಟ, ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಲ್, ಇಂಗಲಗುಪ್ಪೆ ಛತ್ರ, ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ, ನೀಲನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಬೆಳ್ಳಾಳೆ, ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್, ಅಮೃತಿ, ನ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್, ಕದಲಗೆರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ವೈರಮುಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮುಡಿಗಳನ್ನು ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>